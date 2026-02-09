Ричмонд
Стармер может подать в отставку в ближайшие дни на фоне скандала с Мандельсоном

Bloomberg: в Великобритании удивлены тем, что Стармер ещё сохраняет свой пост.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в течение ближайшей недели может подать в отставку на фоне скандала с назначением на пост посла в США Питера Мандельсона. Об этом пишет издание Bloomberg.

Мандельсон был связан с американским финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном. После его скандального назначения в отставку ушёл глава аппарата британского премьера Морган Максуини. При этом именно Стармер санкционировал назначение Мандельсона послом.

Ряд британских депутатов удивлены тем, что Стармер остаётся на своём посту, сказано в публикации, а вероятность его отставки оценивается как «50×50».

Ранее Дмитриев намекнул на близкую отставку премьера Британии из-за досье Эпштейна.

Также Дмитриев дал совет премьер-министру Великобритании, призвав его искупить вину и уйти в отставку.

Напомним, Кирилл Дмитриев указал на то, что премьер Великобритании Кир Стармер обладает одним недостатком, который мешает ему как во внутренней, так и во внешней политике. Этим недостатком является неспособность Стармера решать проблемы своей страны.

