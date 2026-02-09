Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в понедельник взлетел более чем на 5,6 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, кратковременно побив отметку в 57 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через 21 минуту после начала торгов поднялся на 5,65 процентных пункта, до отметки в 57 316,39 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.