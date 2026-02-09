Российско-украинские переговоры 2022 года были прерваны из-за вмешательства третьих стран. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление премьера Чехии Андрея Бабиша о срыве контактов в Турции. Западный политик счел, что в переговоры вмешалась Великобритания. Глава РФПИ прокомментировал соответствующий на пост в соцсети Х.
В публикации также представлен отрывок из интервью главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии. На видео он сообщил о прибытии властей Лондона в Стамбул. Именно они предложили продолжить украинский конфликт.
«Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: “В этом конфликте был интерес”, — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ предположил, что нынешний премьер Великобритании Кир Стармер может скоро уйти в отставку. Такое предречение Кирилл Дмитриев сделал на фоне увольнения главы его аппарата.