В ФРГ рассказали, зачем Европе конфликтовать с Россией

Евросоюз сознательно создаёт и поддерживает концепцию российской угрозы для достижения собственных политических целей, в частности для обретения внутреннего суверенитета.

Евросоюз сознательно создаёт и поддерживает концепцию российской угрозы для достижения собственных политических целей, в частности для обретения внутреннего суверенитета. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий юрист и политолог Эрик Йохем.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие официального объявления войны, ЕС ведёт неформальную войну против России, о чём свидетельствует уже двадцатый пакет санкций. По словам эксперта, российская сторона борется за свой суверенитет и безопасность границ, однако эта борьба провоцирует ответное стремление к суверенитету внутри самого Евросоюза.

Для этого ЕС необходима внешняя угроза, которой в реальности не существует, поскольку Россия не планирует нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Тем не менее, утверждение об этой угрозе используется для консолидации и оправдания политических решений.

Ранее сообщалось, что Украина готовит население к унизительному поражению.

