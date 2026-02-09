Чепа: Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы ввести украинцев в заблуждение

Тем не менее, как только Россией были гарантированы безопасность и условия для работы Зеленского, тот изменил риторику. Он заявил, что в Москву ехать не намерен, и предложил встречу уже в Киеве — при этом строя свои утверждения так, будто именно российская сторона заинтересована в таких контактах. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что это Зеленский просил встречи с Путиным, а не наоборот.