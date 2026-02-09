Чепа: Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы ввести украинцев в заблуждение

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев, целесообразности в такой встрече нет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», — сказал Чепа.
Он добавил, что Россия четко показала на «американском треке», что готова к контакту и диалогу.
Зеленский многократно настаивал на личной встрече с Владимиром Путиным с самого начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ. Российский лидер пошел навстречу этому желанию и в сентябре озвучил приглашение посетить Москву для консультаций. 28 января помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву, если тот хочет личной встречи с Путиным. Дипломат подчеркнул, что Москва готова обеспечить Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы. Ушаков также отметил, что Москва никогда не отказывалась от контактов Путина и Зеленского, но эти контакты должны быть подготовлены и ориентированы на результат.
Тем не менее, как только Россией были гарантированы безопасность и условия для работы Зеленского, тот изменил риторику. Он заявил, что в Москву ехать не намерен, и предложил встречу уже в Киеве — при этом строя свои утверждения так, будто именно российская сторона заинтересована в таких контактах. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что это Зеленский просил встречи с Путиным, а не наоборот.