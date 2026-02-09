Ричмонд
Bloomberg: Стармер может покинуть пост в течение недели

В Британии заявили, что вероятность отставки Стармера в ближайшую неделю составляет 50 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер может вынужденно покинуть свой пост в течение ближайшей недели, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии.

По данным собеседников, такие разговоры ведутся в связи со скандалом с назначением Питера Мандельсона послом Британии в Вашингтоне. Этот дипломат дружил с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Скандал с экс-послом уже спровоцировал отставку Моргана Максуини, который до 8 февраля руководил аппаратом британского премьер-министра. При этом именно Стармер одобрил в 2025 году назначение Мандельсона.

В публикации уточняется, что некоторых депутатов от Лейбористской партии удивило, что политик до сих пор возглавляет правительство. По информации журналистов, часть работников канцелярии правительства просит членов кабмина убедить Стармера уйти с поста или самим оставить свои должности, чтобы спровоцировать его отставку.

Советник одного из министров, мнение которого приводит агентство, считает, что вероятность оставления кресла премьера в ближайшую неделю составляет 50 процентов. Вместе с тем, как уточняется в публикации, Стармер может попытаться сохранить пост, предложив вернуться в правительство Анджеле Рэйнер, которая до сентября 2025 года была заместителем главы кабмина.

На это место он также может позвать Эда Милибэнда, который сейчас руководит министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности Британии.

Напомним, ранее отставку Стармера не исключил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

