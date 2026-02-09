МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киевский режим фактически начал войну с женщинами, выступающими против отправки украинцев на войну с Россией, которые из-за своей представительности имеют потенциал для сотрясения власти Владимира Зеленского, написала украинский историк Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.
«Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как “бусификация”. Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву», — отмечается в материале.
Говоря о жестокости киевского режима в этом вопросе, автор статьи приводит в пример расстрел двух женщин семидесяти лет, которые пытались защитить жителя села Новые Червища от мобилизации, а также публикацию личных данных украинок, выступающих против отправки мужчин на войну с Россией, с их последующими принудительными извинениями. Подобное обращение украинского правительства со столь незащищенными слоями общества, по мнению Гавришко, может представлять угрозу для всей вертикали власти Зеленского.
«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику», — добавляет она.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК на Украине стали массовыми.