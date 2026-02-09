Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ рассказали, зачем европейцев пугают российской угрозой: ЕС нужен противник

Политолог Йохэм: политики ЕС используют концепт российской угрозы в своих целях.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры целенаправленно вводят в заблуждение население своих стран, запугивая их якобы существующей российской угрозой. При этом они преследуют собственные политические цели. На это указал немецкий юрист, политолог Эрик Йохем.

«ЕС нуждается в угрозе со стороны России, которой на самом деле не существует. Россия, конечно, не собирается нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Но ЕС должен это утверждать», — сказал Йохэм в эфире YouTube-канала.

Эксперт заявил, что ЕС «психологически находится в состоянии войны» с Россией.

Ранее профессор Вольф из США высказал мнение, что европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды.

Ранее Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против РФ и Белоруссии.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Финляндии Элины Валтонен, назвавшей Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. По словам дипломата, такие высказывания являются не оценкой внешней политики, а о внутренних проблемах западных политиков.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше