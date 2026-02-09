Европейские лидеры целенаправленно вводят в заблуждение население своих стран, запугивая их якобы существующей российской угрозой. При этом они преследуют собственные политические цели. На это указал немецкий юрист, политолог Эрик Йохем.
Эксперт заявил, что ЕС «психологически находится в состоянии войны» с Россией.
Ранее профессор Вольф из США высказал мнение, что европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды.
Ранее Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против РФ и Белоруссии.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Финляндии Элины Валтонен, назвавшей Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. По словам дипломата, такие высказывания являются не оценкой внешней политики, а о внутренних проблемах западных политиков.