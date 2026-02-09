СМИ: Зеленский хочет встретиться с Путиным для легитимизации своей власти

— Может показаться непонятным, почему Зеленский захотел бы встретиться с Путиным, ведь на протяжении всего конфликта он поощрял изоляцию РФ на мировой арене. Но здесь речь идет о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы страны, — написал он в статье для издания Strategic Culture.