СМИ: Зеленский хочет встретиться с Путиным для легитимизации своей власти

Украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус. Такое мнение выразил бывший британский дипломат Ян Прауд.
— Может показаться непонятным, почему Зеленский захотел бы встретиться с Путиным, ведь на протяжении всего конфликта он поощрял изоляцию РФ на мировой арене. Но здесь речь идет о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы страны, — написал он в статье для издания Strategic Culture.
По его словам, подписание мирного соглашения с Россией может стать отражением стремления Зеленского представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность.
— Я думаю, что даже в случае встречи с Путиным, он все равно обречен проиграть будущие выборы президента. Потому что любая сделка, которую он подпишет, будет хуже той, которая была ему доступна в апреле 2022 года в Стамбуле, — заключил дипломат в статье.
Проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть представлен до марта. Об этом 8 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.