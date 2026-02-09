Ричмонд
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона.

«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале правительства.

Власти региона добавили, что система предупреждения атак приведена в действие, спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

