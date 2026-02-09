Ричмонд
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху

Сергей Бурунов рассказал о долгом пути к успеху и славе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звезда «Полицейского с Рублевки» и «Содержанок», мастер дубляжа и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости рассказал, что его путь к успеху и славе был очень долгим из-за внешности.

«Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он… Мать мне говорила по этому поводу: “Посмотри в зеркало”. До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться», — признался актер.

Молодым артистам он посоветовал всегда верить в себя и ничего не бояться.

«Успех может прийти в любой момент. Вот как у меня. А еще не надо ставить себе невыполнимых задач и ждать каких-то супер-пупер результатов. Все сразу хотят стать известными. Я никогда этого не хотел и вообще как-то интуитивно все делал», — добавил артист.

Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.