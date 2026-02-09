Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху

«Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он… Мать мне говорила по этому поводу: “Посмотри в зеркало”. До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться», — признался актер.