ТАСС: сопровождение пленных ВСУ всегда рискованно из-за украинских заградотрядов

«Наши воины ежедневно спасают жизни противника, предлагая сложить оружие и сдаться в плен. Бывали случаи, когда российские бойцы закрывают собой солдат ВСУ — такое фиксировалось и на запорожском, и на херсонском направлениях. Настолько яркие эпизоды, конечно, происходят редко, и еще реже фиксируются на видео, но сопровождение пленных всегда сопряжено с риском из-за работающих по своим украинских заградотрядов», — рассказал собеседник агентства.