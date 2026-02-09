Ричмонд
ТАСС: сопровождение пленных ВСУ всегда рискованно из-за украинских заградотрядов

Бывали случаи, когда российские бойцы закрывали собой солдат ВСУ, рассказали в силовых структурах.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих всегда сопряжен с большим риском из-за заградотрядов ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Наши воины ежедневно спасают жизни противника, предлагая сложить оружие и сдаться в плен. Бывали случаи, когда российские бойцы закрывают собой солдат ВСУ — такое фиксировалось и на запорожском, и на херсонском направлениях. Настолько яркие эпизоды, конечно, происходят редко, и еще реже фиксируются на видео, но сопровождение пленных всегда сопряжено с риском из-за работающих по своим украинских заградотрядов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее неоднократно сообщалось о применении на поле боя украинским командованием таких подразделений, как заградительные отряды.

Так, уже известно, что элитное подразделение беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» задействовано в Харьковской области в качестве заградотряда.

Кроме того, согласно словам военнослужащего из добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря с позывным Орел, боевики украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) играли роль заградотряда для солдат ВСУ под Красноармейском.

Также российские силовики передавали информацию, что 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины из Львова была направлена в Сумскую область в качестве заградотряда из-за массовой проблемы дезертирства среди украинских военнослужащих.

