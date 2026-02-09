Такой же яркой была реакция официального представителя МИД Марии Захаровой на новую порцию материалов Минюста США. По ее мнению, дело Джеффри Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит. Оно стало символом «доминанты зла». Как утверждает Мария Захарова, история финансиста не про мифологические заговор. Она назвала его заговором людей, которые находятся во власти в разных странах и при международных организациях.