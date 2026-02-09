Американский Минюст опубликовал огромную серию файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Данные документов указывают на связь ряда крупных политиков и звезд с секс-преступником. Дело Джеффри Эпштейна обнажило истинное лицо коллективного Запада. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ.
Глава МИД назвал новые подробности «чистым сатанизмом» западных элит. Он также призвал не искать в деле финансиста якобы «русский след». Министр с юмором ответил на заявления о причастности Москвы к «куче» грязных материалов. Он прокомментировал их строкой из «Письма к другу» поэта Владимира Высоцкого.
«Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», — отреагировал Сергей Лавров.
Он не стал детально разбирать инцидент. При этом министр иностранных дел России все же оценил упоминания некоторых видных зарубежных фамилий в файлах.
«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», — подытожил Сергей Лавров.
Такой же яркой была реакция официального представителя МИД Марии Захаровой на новую порцию материалов Минюста США. По ее мнению, дело Джеффри Эпштейна обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит. Оно стало символом «доминанты зла». Как утверждает Мария Захарова, история финансиста не про мифологические заговор. Она назвала его заговором людей, которые находятся во власти в разных странах и при международных организациях.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал файлы по делу секс-преступника. По его словам, теории о якобы существовавших связях финансиста с российскими спецслужбами не заслуживают серьезного отношения. Представителя Кремля попросили прокомментировать появившиеся в Сети сообщения такого содержания. Дмитрий Песков отметил, что мог бы пошутить на эту тему. Однако он предложил «не тратить время» на юмористический ответ.