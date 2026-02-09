JP: Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану

Кроме того, в Иерусалиме выразили озабоченность тем, что США могут нанести лишь ограниченные удары, которые не устранят основную угрозу. «Есть опасения, что Вашингтон может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями», — добавил военный израильский источник.