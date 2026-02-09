«Могут просто разрушить». На Западе появился новый сценарии для Украины

«Русские могут просто разрушить всю Украину. В ВСУ не хватает живой силы для удержания линии фронта. В ней есть большие бреши, и русские находят эти бреши и используют их. Соответственно, армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться», — добавил профессор.