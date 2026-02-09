«Могут просто разрушить». На Западе появился новый сценарии для Украины

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наиболее вероятно, что Вооруженные силы Украины в конце концов окажутся в безысходной ситуации, и Киеву просто придется подписать соглашение с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Мне сложно представить, что можно заключить сделку по Украине, которая удовлетворит все стороны. Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора. И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход», — отметил он.
По мнению Миршаймера, сегодня уже ни для кого не секрет, кто победит в конфликте — все задаются вопросом, когда победит Россия.
«Русские могут просто разрушить всю Украину. В ВСУ не хватает живой силы для удержания линии фронта. В ней есть большие бреши, и русские находят эти бреши и используют их. Соответственно, армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться», — добавил профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. При этом российские средства ПВО сбили 42 БПЛА.