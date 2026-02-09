Ричмонд
Ростех: СВО показала, что в нужном месте танк по-прежнему незаменим

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев подчеркнул, что современная война стала другой, но это не означает, что пора списывать со счетов боевые машины.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Боевые действия в ходе спецоперации на Украине показали, что в нужном месте танки по-прежнему незаменимы. Об этом в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

«Современная война стала другой. Но это не означает, что танки пора списывать со счетов. Бои на Украине показывают, что в нужном месте в нужное время танк по-прежнему незаменим. Поэтому пусть критикуют, практика подтверждает правильность наших решений», — подчеркнул Оздоев.

Ранее Оздоев сообщил ТАСС, что в зоне СВО растет присутствие новой и модернизированной боевой техники — Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Танки семейств Т-72 и Т-90 составляют основу бронетанковых войск страны.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.