Ростех: СВО показала, что в нужном месте танк по-прежнему незаменим

«Современная война стала другой. Но это не означает, что танки пора списывать со счетов. Бои на Украине показывают, что в нужном месте в нужное время танк по-прежнему незаменим. Поэтому пусть критикуют, практика подтверждает правильность наших решений», — подчеркнул Оздоев.