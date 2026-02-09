Сийярто: Венгрия единственная не поставляла оружие Украине

Ранее Life.ru писал, что в Словакии признали серьёзный просчёт прежних властей, передавших Украине истребители МиГ-29 без адекватной замены. Президент Петер Пеллегрини заявил, что после этого страна фактически осталась без собственной боевой авиации. По его словам, ни одно другое государство, участвовавшее в военных поставках Киеву, на такой шаг не пошло.