Сийярто: Венгрия единственная не поставляла оружие Украине

Венгрия стала единственной европейской страной, которая ни разу не поставляла оружие Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Источник: Life.ru

В интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» глава МИД подчеркнул, что Венгрия с самого начала последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, позиция Будапешта принципиальна и не менялась под внешним давлением.

«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия», — заявил Сийярто, отметив, что власти Венгрии считают путь переговоров единственным способом остановить эскалацию.

Ранее Life.ru писал, что в Словакии признали серьёзный просчёт прежних властей, передавших Украине истребители МиГ-29 без адекватной замены. Президент Петер Пеллегрини заявил, что после этого страна фактически осталась без собственной боевой авиации. По его словам, ни одно другое государство, участвовавшее в военных поставках Киеву, на такой шаг не пошло.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

