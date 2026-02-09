В интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» глава МИД подчеркнул, что Венгрия с самого начала последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, позиция Будапешта принципиальна и не менялась под внешним давлением.
«Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия», — заявил Сийярто, отметив, что власти Венгрии считают путь переговоров единственным способом остановить эскалацию.
Ранее Life.ru писал, что в Словакии признали серьёзный просчёт прежних властей, передавших Украине истребители МиГ-29 без адекватной замены. Президент Петер Пеллегрини заявил, что после этого страна фактически осталась без собственной боевой авиации. По его словам, ни одно другое государство, участвовавшее в военных поставках Киеву, на такой шаг не пошло.
