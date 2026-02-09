Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента

Стармер проведет экстренную встречу с членами парламента от Лейбористской партии.

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренную встречу с членами британского парламента от Лейбористской партии на фоне ухода главы аппарата британского премьера Моргана Максуини из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал GBN.

Ранее Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.

«Ожидается, что Кир Стармер выступит с обращением на крупном собрании членов парламента от его (Лейбористской — ред.) партии вечером в понедельник», — передает телеканал.

Отмечается, что премьер-министр ответит на вопросы касательно его положения как лидера партии.

После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше