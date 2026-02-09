Премьер Британии проведет экстренную встречу с членами парламента

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренную встречу с членами британского парламента от Лейбористской партии на фоне ухода главы аппарата британского премьера Моргана Максуини из-за скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал GBN.
Ранее Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
«Ожидается, что Кир Стармер выступит с обращением на крупном собрании членов парламента от его (Лейбористской — ред.) партии вечером в понедельник», — передает телеканал.
Отмечается, что премьер-министр ответит на вопросы касательно его положения как лидера партии.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.