Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали единственный возможный исход конфликта на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станет заключение Киевом вынужденного соглашения с Россией.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станет заключение Киевом вынужденного соглашения с Россией.

В эфире YouTube-канала он заявил, что достичь договорённости, которая удовлетворила бы все стороны, практически невозможно, и единственная надежда заключается в том, что положение Украины ухудшится до такой степени, что у неё не останется иного выбора, кроме как подписать мир на российских условиях, установив «холодный мир».

По мнению профессора, уже очевидно, что Россия одержит победу, вопрос лишь в том, как долго Украина сможет продолжать сопротивление. Миршаймер отметил катастрофическую нехватку живой силы в ВСУ, наличие больших брешей в обороне, которые успешно используются российскими войсками, и общее отчаянное положение украинской армии, в то время как российская армия, по его оценке, находится в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что Украина готовит население к унизительному поражению.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.