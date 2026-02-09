Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станет заключение Киевом вынужденного соглашения с Россией.
В эфире YouTube-канала он заявил, что достичь договорённости, которая удовлетворила бы все стороны, практически невозможно, и единственная надежда заключается в том, что положение Украины ухудшится до такой степени, что у неё не останется иного выбора, кроме как подписать мир на российских условиях, установив «холодный мир».
По мнению профессора, уже очевидно, что Россия одержит победу, вопрос лишь в том, как долго Украина сможет продолжать сопротивление. Миршаймер отметил катастрофическую нехватку живой силы в ВСУ, наличие больших брешей в обороне, которые успешно используются российскими войсками, и общее отчаянное положение украинской армии, в то время как российская армия, по его оценке, находится в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, что Украина готовит население к унизительному поражению.
