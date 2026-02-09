В Госдуме усомнились в необходимости встречи Путина и Зеленского

Ушаков также указывал, что Москва никогда не отказывалась от контактов между лидерами, однако такие встречи должны быть заранее подготовлены и иметь конкретную цель. После заявлений о гарантиях безопасности Зеленский изменил позицию, отказавшись от поездки в Москву и предложив провести встречу в Киеве.