Добровольцы «Буревестника» сбили разведывательные дроны ВСУ в воздухе

Российские бойцы поразили беспилотники «Блискавка» и «Лелека-100», уточнили в Минобороны.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск лишили противника разведывательных возможностей, уничтожив беспилотники ВСУ «Блискавка» и «Лелека-100» в воздухе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий дроноводов полка “Буревестник” в воздухе были поражены разведывательные дроны ВСУ “Блискавка” и “Лелека-100”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, разведывательные дроны противника, осуществляющие корректировку артиллерийского огня, являются приоритетной целью для российских операторов БПЛА. При их обнаружении на перехват высылается ударный беспилотник, который сбивает вражеский аппарат в воздухе.

