Зенитчики «Центра» сбили БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10” 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа дальнего действия, обеспечив прикрытие тыловых подразделений группировки на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что в ходе контроля воздушного пространства была обнаружена воздушная цель. После опознания как чужеродной и определения ее параметров данные были переданы расчету ЗРК. Огневая мобильная группа первоначально обстреляла низколетящий БПЛА из пулемета, а при его вхождении в зону поражения произвела пуск ракеты, в результате чего цель была уничтожена.
По словам командира взвода Ришата Шуваякова, основную сложность представляет низкая высота и скорость полета ударных БПЛА подобного типа, что оставляет на реакцию считанные секунды. Для их поражения все чаще применяется стрелковое оружие, чтобы сохранить ракеты для более сложных целей, таких как разведывательные дроны. Он уточнил, что всего за время проведения специальной военной операции им уничтожено 89 воздушных целей.