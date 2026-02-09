«Мы на Украине ведём СВО»: Лавров ответил Европе о якобы возможном нападении РФ на ЕС

Российский лидер Владимир Путин также прокомментировал рассуждения западных политиков о якобы возможном нападении Москвы на страны НАТО. Он назвал эти домыслы чушью. Владимир Путин ужаснулся и сказал, что в это просто невозможно поверить. Глава государства добавил, что западные политики пытаются убедить в этом население своих стран. Однако, считает он, даже им трудно поверить в такую теорию. Владимир Путин подчеркнул, что Россия в настоящий момент противостоит всему блоку НАТО. Страны альянса открыто участвуют в конфликте против Москвы. Западные лидеры не скрывают своих намерений в отношении РФ. Президент России уточнил, что стране пришлось противостоять вызовам, о которых ранее государство даже не знало.