«Мы на Украине ведём СВО»: Лавров ответил Европе о якобы возможном нападении РФ на ЕС

Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на Европу.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики нередко высказываются о якобы «угрозах» Европе со стороны России. Однако Москва не собирается нападать на страны ЕС. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на европейскую истерию. Он дал свой ответ в беседе с телеканалом НТВ.

Сергей Лавров напомнил, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине. У Москвы нет плана напасть на какую-либо страну.

«Нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как президент сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны», — предупредил российский министр иностранных дел.

Глава МИД подчеркнул, что Москва даст «полноценный военный ответ» в случае нападения. Он также уведомил, что РФ будет пользоваться любыми имеющимися у нее средствами.

Российский лидер Владимир Путин также прокомментировал рассуждения западных политиков о якобы возможном нападении Москвы на страны НАТО. Он назвал эти домыслы чушью. Владимир Путин ужаснулся и сказал, что в это просто невозможно поверить. Глава государства добавил, что западные политики пытаются убедить в этом население своих стран. Однако, считает он, даже им трудно поверить в такую теорию. Владимир Путин подчеркнул, что Россия в настоящий момент противостоит всему блоку НАТО. Страны альянса открыто участвуют в конфликте против Москвы. Западные лидеры не скрывают своих намерений в отношении РФ. Президент России уточнил, что стране пришлось противостоять вызовам, о которых ранее государство даже не знало.

На этот счет высказался, кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он с некой долей иронии прокомментировал заявления о якобы желании РФ напасть на Евросоюз. Премьер Венгрии назвал такие высказывания нелепыми и смехотворными. По словам Виктора Орбана, Евросоюз якобы «намного сильнее» России. Он напомнил, что ЕС насчитывает более 400 миллионов человек. У РФ, указал политик, имеется около 140 миллионов жителей. Виктор Орбан считает, что Москва бы не пошла на военный конфликт, учитывая такой разрыв.

