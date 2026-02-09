Киевские власти ужесточили меры в отношении женщин, протестующих против принудительной мобилизации мужчин на войну с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на статью украинского историка Марты Гавришко.
В материале отмечается, что именно женщины в последнее время стали ключевой силой сопротивления практике насильственного призыва, получившей на Украине неофициальное название «бусификация». Автор указывает, что предположение о сдержанности представителей военкоматов при столкновениях с женщинами оказалось несостоятельным. По ее данным, сотрудники, занимающиеся мобилизацией, применяют к протестующим не только словесное давление, но и физическую силу.
В качестве примеров приводятся случаи жестких действий против пожилых женщин, пытавшихся помешать мобилизации жителей сельской местности, а также публикация персональных данных украинок, открыто выступающих против отправки мужчин на фронт. После этого, как отмечается в статье, женщины подвергались давлению и были вынуждены приносить публичные извинения.
По мнению автора, подобная практика в отношении социально уязвимых групп населения несет риски для всей системы власти Владимира Зеленского. Усиление преследований и запугивания, указывается в материале, приводит к росту недовольства, которое в перспективе может перерасти в масштабный политический кризис.
Отмечается, что на фоне дефицита личного состава украинские власти все чаще прибегают к силовым методам мобилизации. Действия сотрудников территориальных центров комплектования регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В сети массово распространяются видеозаписи, на которых запечатлены задержания мужчин с применением силы и их вывоз в микроавтобусах.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК носят на Украине массовый характер.
