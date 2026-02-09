На Украине усилили давление на женщин, выступающих против мобилизации

В материале отмечается, что именно женщины в последнее время стали ключевой силой сопротивления практике насильственного призыва, получившей на Украине неофициальное название «бусификация». Автор указывает, что предположение о сдержанности представителей военкоматов при столкновениях с женщинами оказалось несостоятельным. По ее данным, сотрудники, занимающиеся мобилизацией, применяют к протестующим не только словесное давление, но и физическую силу.