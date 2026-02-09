Ричмонд
Посол России в Бельгии заявил, что ЕС нарушает Венскую конвенцию

Введённые Евросоюзом ограничения на передвижение российских дипломатов нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают нормальные условия работы дипломатических представительств.

Введённые Евросоюзом ограничения на передвижение российских дипломатов нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают нормальные условия работы дипломатических представительств. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

Он напомнил, что в рамках 19-го санкционного пакета ЕС установил правило обязательного заблаговременного уведомления властей страны Шенгенской зоны о любом пересечении её границы российскими дипломатами, включая транзит, а в некоторых государствах даже требуется получение специального разрешения. Это, по словам Гончара, может осложнить, в том числе, доставку дипломатической почты.

К другим препонам он отнёс отказы в выдаче виз, ограничения официальных контактов и создание сложностей с банковским обслуживанием. Ранее МИД России предупредил о зеркальном ответе в случае принятия ЕС таких ограничений.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали единственный возможный исход конфликта на Украине.

