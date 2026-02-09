Посол России в Бельгии заявил, что ЕС нарушает Венскую конвенцию

Он напомнил, что в рамках 19-го санкционного пакета ЕС установил правило обязательного заблаговременного уведомления властей страны Шенгенской зоны о любом пересечении её границы российскими дипломатами, включая транзит, а в некоторых государствах даже требуется получение специального разрешения. Это, по словам Гончара, может осложнить, в том числе, доставку дипломатической почты.