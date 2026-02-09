Израиль пригрозил ударом по Ирану из-за ракетной программы

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана. Несмотря на положительные оценки диалога и договоренность о продолжении консультаций, стороны не смогли снять ключевые разногласия. Тегеран заявил о готовности обсуждать ограничения по обогащению урана, но отказался вести переговоры по ракетной программе, назвав ее вопросом обороны. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на том, что приемлемое соглашение возможно только при условии полного отказа Ирана от ядерного оружия.