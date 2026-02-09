Модернизация армии в Швеции направлена против России, заявил посол Беляев

«В Швеции происходит глубокая и многоплановая модернизация вооруженных сил форсированными темпами… При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России», — сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что утвержденная шведским парламентом программа «тотальной обороны» на 2025−2030 годы предусматривает кратный рост оборонных расходов, инвестиции в принципиально новые типы вооружений, а также серьезные структурные изменения национальной армии. Посол напомнил, что шведские власти также анонсировали увеличение численности призывников, переход к более крупным военным соединениям.
«На новый уровень выходит шведский военный флот. С учетом объявленных планов закупки четырех фрегатов можно говорить о том, что военное командование Швеции стремится существенно расширить его возможности: помимо обороны прибрежных зон в Балтийском море, закладывается принципиальная возможность проведения операций в других регионах», — рассказал Беляев.