Исполнителя покушения на Алексеева выселили из квартиры в Москве через суд

В них указано, что Корба проживал и был зарегистрирован в столичной квартире на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 2008 года. По его условиям он должен был содержать квартиру в надлежащем состоянии, проводить в ней ремонт, оплачивать коммунальные услуги. Договор был заключен на неопределенный срок, но стороны договорились, что он может быть расторгнут в одностороннем порядке.