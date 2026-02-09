На Украине всё жёстче обращаются с мужчинами призывного возраста. Женщины пытаются «отбиваться» от ТЦК. Они стали главной силой в борьбе против «бусификации». Женщины могут убрать и зачинщика силовой мобилизации Владимира Зеленского. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко в статье для издания Berliner Zeitung.