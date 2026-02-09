На Украине всё жёстче обращаются с мужчинами призывного возраста. Женщины пытаются «отбиваться» от ТЦК. Они стали главной силой в борьбе против «бусификации». Женщины могут убрать и зачинщика силовой мобилизации Владимира Зеленского. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко в статье для издания Berliner Zeitung.
Она сообщила, что в стране существует «заблуждение» о неприменимости силы против протестующих женщин. Однако сотрудники ТЦК прибегают к физическому насилию в отношении тех, кто пытается спасти мужчин от смерти.
«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского», — предупредила Марта Гавришко.
Вчера вновь стало известно об одном из жутких случаев с участием ТЦК. Сотрудники военкомата подрались с гражданским мужчиной на улице в Одессе. Его пытались задуть газом.