Посол России заявил, что Швеция открыто готовится к войне с РФ

Швеция открыто заявляет, что масштабная модернизация своих вооружённых сил, проводимая ускоренными темпами, направлена против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев.

Он отметил, что утверждённая парламентом программа «тотальной обороны» на 2025−2030 годы предусматривает многократное увеличение военных расходов, инвестиции в новейшие виды вооружений и глубокие структурные реформы армии, включая рост численности призывников и переход к более крупным соединениям.

Особое внимание, по словам дипломата, уделяется развитию военно-морского флота: планы по закупке четырёх фрегатов свидетельствуют о стремлении не только усилить оборону балтийского побережья, но и получить возможность проводить операции в других регионах мира.

Ранее посол России в Бельгии заявил, что ЕС нарушает Венскую конвенцию.

