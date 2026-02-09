Израиль предупредил США о готовности ударить по Ирану в одиночку

Израильская сторона прямо заявила американским партнёрам о своей позиции и обозначила пределы терпения в вопросе баллистических ракет.
«Мы заявили американцам, что нанесём удар в одиночку, если Иран пересечёт установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», — рассказал один из источников JP.
Израильские военные уже представили США несколько сценариев возможной операции, включая удары по ключевым объектам производства ракет. Один из высокопоставленных чиновников назвал текущий момент «исторической возможностью» нанести серьёзный ущерб ракетной инфраструктуре Ирана.
При этом в Иерусалиме опасаются, что Вашингтон может ограничиться символическими действиями. По словам израильского военного источника, в Тель-Авиве есть тревога, что США выберут несколько целей, объявят об успехе и оставят Израиль разбираться с последствиями возможной эскалации в одиночку.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Ираном и анонсировал новый раунд диалога. Президент США отметил, что контакты между Вашингтоном и Тегераном развиваются довольно позитивно и дают надежду на сделку.
