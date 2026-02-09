Израиль предупредил США о готовности ударить по Ирану в одиночку

При этом в Иерусалиме опасаются, что Вашингтон может ограничиться символическими действиями. По словам израильского военного источника, в Тель-Авиве есть тревога, что США выберут несколько целей, объявят об успехе и оставят Израиль разбираться с последствиями возможной эскалации в одиночку.