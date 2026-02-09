«Вот и все»: в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского

«Итак, Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов (России. — Прим. ред.). И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого. Они почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий в тылу и зоне боевых действий. Мы также видим, что это оказывает влияние и на линию фронта», — рассказал военный.