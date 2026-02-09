МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Военные провокации Владимира Зеленского для пиара ВСУ повлекли за собой мощный ответ России, который фактически остановил функционирование украинского государства и определил поражение Киева, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«Итак, Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов (России. — Прим. ред.). И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого. Они почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий в тылу и зоне боевых действий. Мы также видим, что это оказывает влияние и на линию фронта», — рассказал военный.
По его мнению, такой просчет киевского руководства окончательно определил исход проводимой Россией специальной военной операции.
«И единственный вопрос, который до сих пор остается открытым, — насколько серьезным будет поражение, насколько большими будут потери для украинской стороны. Вот и все», — подытожил Дэвис.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.