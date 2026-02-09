Страны НАТО должны возобновить прямые контакты с РФ. Такое мнение высказал сопредседатель партии правого толка «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
«Я бы не стал постоянно говорить только о сдерживании. Безусловно, нам нужен оборонительный союз. Но нам как можно скорее следует прийти к тому, чтобы снова рассматривать Россию как часть Европы и наконец снова начать стремиться к этому равновесию», — сказал политик в интервью телеканалу ARD.
Крупалла назвал информацию о якобы появлении российских дронов над Германией фейковой и заявил, что не видит признаков возможного конфликта РФ с ФРГ.
Политик призвал вернуться к прямому диалогу с Россией, мотивируя это тем, что Германии «необходимо пространство для деэскалации».
Ранее глава МИД Франции Барро также призвал Европу к возобновлению каналов связи с РФ.
Тем временем Кремль зафиксировал сигналы Италии, Франции и Рима о диалоге с Россией.
Некоторые европейские дипломаты также уверены, что установление контактов между ЕС и РФ может находить поддержку.