Стармер проведёт экстренную встречу с членами британского парламента

Выяснилось, что в 2009 году Мандельсон, который на тот момент был министром по делам бизнеса, переслал указанному американскому финансисту внутренний документ правительства Британии. Власти королевства начали уголовное расследование в отношении экс-главы ведомства. В 2025 году Мандельсона назначили послом Британии в США. Через несколько месяцев его отправили в отставку.