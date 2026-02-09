Стармер проведёт экстренную встречу с членами британского парламента

Британский премьер-министр Кир Стармер 9 февраля проведёт экстренную встречу с представителями Лейбористской партии в парламенте Соединённого Королевства, мероприятие состоится на фоне скандала вокруг бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, уличённого в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщил телеканал GBN.
«Ожидается, что Кир Стармер выступит с обращением на крупном собрании членов парламента от его партии вечером в понедельник», — уточнили журналисты.
Предполагается, что глава правительства ответит на вопросы депутатов о своём положении в качестве лидера лейбористов.
Напомним, 8 февраля заявление об отставке с поста главы аппарата Стармера подал Морган Максуини. Это решение было связано с ситуацией вокруг Мандельсона. Скандал разразился после публикации минюстом США очередной части материалов по делу Эпштейна.
Выяснилось, что в 2009 году Мандельсон, который на тот момент был министром по делам бизнеса, переслал указанному американскому финансисту внутренний документ правительства Британии. Власти королевства начали уголовное расследование в отношении экс-главы ведомства. В 2025 году Мандельсона назначили послом Британии в США. Через несколько месяцев его отправили в отставку.