В Совфеде оценили новые европейские санкции против РФ

Чижов: новые санкции ЕС демонстрируют интеллектуальную скудность политиков.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России. Ничего нового в ЕС не придумали. Очередной набор ограничений демонстрирует интеллектуальную скудность европейских политиков. На это указал первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов в диалоге с ТАСС.

Он назвал 20-й санкционный пакет «вымученным». Эксперт также задался вопросом, удастся ли политикам договориться по антироссийским ограничениям. ЕК планирует организовать саммит по этому вопросу 24 февраля.

«20-й пакет, как и последние пакеты, и 19-й, и 18-й, они настолько выглядели вымученными, что говорит об интеллектуальной скудности их уровня. Неспособности и в принципе объективной невозможности найти что-нибудь серьезное», — подытожил Владимир Чижов.

Эксперт НИУ ВШЭ Николай Новик сообщил, что новый пакет санкций — попытка блокировать Россию. Одна часть ограничительных мер рискует ударить по ресурсам самого Евросоюза и поднять мировые цены на энергоресурсы.

