Названы главные покупатели черной икры у России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре «Агроэкспорт».
Так, по предварительной оценке «Агроэкспорта», за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) — на треть больше, чем годом ранее.
Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов.
При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения — 8%, рассказали в федеральном центре.
Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.