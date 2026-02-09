Ричмонд
Названы главные покупатели черной икры у России

РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем российской черной икры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Больше всего черной икры из России за прошлый год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, рассказали РИА Новости в федеральном центре «Агроэкспорт».

Так, по предварительной оценке «Агроэкспорта», за прошлый год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 миллионов долларов (700 тонн) — на треть больше, чем годом ранее.

Из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 миллиона долларов.

При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения — 8%, рассказали в федеральном центре.

Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.