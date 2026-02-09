«Европейцы каким-то образом оказали давление, подтолкнули или дали указание — выберем подходящее слово — Зеленскому принять решение о продолжении конфликта», — сказал он в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
Сийярто также отметил, что если мирное урегулирование будет достигнуто сейчас, его условия окажутся значительно хуже для Украины и ЕС по сравнению с проектом соглашения, который обсуждался ещё в апреле 2022 года.
Также глава МИД Венгрии считает, что европейские страны ошибочно восприняли конфликт как свою войну, что и помешало мирному урегулированию. Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к прямому конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.
