Сийярто: Лидеры ЕС сорвали соглашение по Украине в ходе визита Зеленского в США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза сопровождали главу киевского режима Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон с конкретной целью — не допустить мирного соглашения с Россией. По словам министра, европейские политики оказали давление на Зеленского, фактически лишив его возможности заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Европейцы каким-то образом оказали давление, подтолкнули или дали указание — выберем подходящее слово — Зеленскому принять решение о продолжении конфликта», — сказал он в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

Сийярто также отметил, что если мирное урегулирование будет достигнуто сейчас, его условия окажутся значительно хуже для Украины и ЕС по сравнению с проектом соглашения, который обсуждался ещё в апреле 2022 года.

Также глава МИД Венгрии считает, что европейские страны ошибочно восприняли конфликт как свою войну, что и помешало мирному урегулированию. Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к прямому конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

