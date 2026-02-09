Киев вновь пытается мешать переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Власти идут на военные провокации. Неосторожные действия бывшего комика Владимира Зеленского привели к поражению Киева. Ответ России фактически остановил функционирование Украины. Об этом высказался подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он добавил, что Украина потеряла все энергетические и тепловые мощности. Это оказывает влияние и на ВСУ.
«Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов. И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого», — прокомментировал Дэниел Дэвис.
Теперь жители остаются без света и тепла. Боевики ВСУ получают две трети от общего объема электроэнергии в стране. На нужды украинцев остается лишь ее треть.