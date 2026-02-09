Ричмонд
Лондон намерен продавать нефть с захваченных санкционных танкеров

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривает возможность изымать и продать нефть с захваченных танкеров так называемого «теневого флота». Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Хили хочет компенсировать расходы на содержание судов. Длительное хранение танкеров может стоить миллионы фунтов.

«Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — указано в сообщении.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 20-й пакет санкций ЕС против России введёт полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Новые ограничения коснутся 43 танкеров, которые перевозят российскую нефть. Их внесут в чёрный список.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
