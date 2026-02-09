Лондон намерен продавать нефть с захваченных санкционных танкеров

Хили хочет компенсировать расходы на содержание судов. Длительное хранение танкеров может стоить миллионы фунтов.
«Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — указано в сообщении.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 20-й пакет санкций ЕС против России введёт полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Новые ограничения коснутся 43 танкеров, которые перевозят российскую нефть. Их внесут в чёрный список.
