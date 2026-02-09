Украинский конфликт закончится поражением для Киева. Это понимают и местные. Высказывания из Киева доказывают, что население уже готовят к поражению в конфликте. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале журналиста Эндрю Наполитано.
Эксперт призвал власти США оказывать давление на Киев. Он считает, что таким способом можно достичь соглашения на переговорах.
«Тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — сообщил Гленн Дизен.
По мнению эксперта по международной безопасности Марка Эпископоса, российско-американское экономическое сотрудничество является одним из главных условий урегулирования конфликта. Он считает, что эти договоренности будут иметь решающее значение.