Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Унизительное поражение»: на Западе заявили о подготовке Украины к российской победе

Профессор Дизен: на Украине готовят жителей к поражению в конфликте с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт закончится поражением для Киева. Это понимают и местные. Высказывания из Киева доказывают, что население уже готовят к поражению в конфликте. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале журналиста Эндрю Наполитано.

Эксперт призвал власти США оказывать давление на Киев. Он считает, что таким способом можно достичь соглашения на переговорах.

«Тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — сообщил Гленн Дизен.

По мнению эксперта по международной безопасности Марка Эпископоса, российско-американское экономическое сотрудничество является одним из главных условий урегулирования конфликта. Он считает, что эти договоренности будут иметь решающее значение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше