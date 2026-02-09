Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
— Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, то я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение народ Украины, — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Россия четко показала на «американском треке», что готова к контакту и диалогу.
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус. Такое мнение выразил бывший британский дипломат Ян Прауд. По его словам, подписание мирного соглашения с РФ может стать отражением стремления украинского лидера представить себя в роли миротворца и повысить свою популярность.
Проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть представлен до марта. Об этом 8 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.