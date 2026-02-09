Ричмонд
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы

Экс-медиамагнат Джимми Лай получил 20 лет тюрьмы за нарушение нацбезопасности.

ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, сообщает в понедельник местная телерадиокорпорация RTHK.

В декабре 2025 года Высокий суд Гонконга признал бывшего медиамагната виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушении закона о национальной безопасности.

RTHK отмечает, что приговор в отношении Лая стал самым суровым среди всех вынесенных на данный момент по делам о нарушении принятого в 2020 году закона о защите национальной безопасности.

Джимми Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в верховном суде по более серьезным обвинениям.