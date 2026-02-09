Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы

Джимми Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в верховном суде по более серьезным обвинениям.