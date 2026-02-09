Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что военные провокации, инициированные Владимиром Зеленским в пропагандистских целях, спровоцировали мощный ответный удар со стороны России.
Этот удар, по его словам, фактически парализовал функционирование украинского государства, лишив его энергетической и тепловой инфраструктуры, что сделало невозможным не только ведение государственных дел, но и поддержку военных действий на фронте.
Дэвис считает, что такая ошибка киевского руководства предопределила исход специальной военной операции России, и теперь остаётся лишь вопрос о масштабах предстоящего поражения и величине потерь Украины.
