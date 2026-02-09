Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали о мощном ответе России на провокации Киева

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что военные провокации, инициированные Владимиром Зеленским в пропагандистских целях, спровоцировали мощный ответный удар со стороны России.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что военные провокации, инициированные Владимиром Зеленским в пропагандистских целях, спровоцировали мощный ответный удар со стороны России.

Этот удар, по его словам, фактически парализовал функционирование украинского государства, лишив его энергетической и тепловой инфраструктуры, что сделало невозможным не только ведение государственных дел, но и поддержку военных действий на фронте.

Дэвис считает, что такая ошибка киевского руководства предопределила исход специальной военной операции России, и теперь остаётся лишь вопрос о масштабах предстоящего поражения и величине потерь Украины.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали единственный возможный исход конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше