Посол Беляев: Модернизация шведской армии направлена против России

Швеция проводит многоплановую модернизацию вооружённых сил.

Источник: Комсомольская правда

Швеция проводит модернизацию вооружённых сил, этот процесс направлен против РФ. Такое мнение высказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«В Швеции происходит глубокая и многоплановая модернизация вооруженных сил форсированными темпами… При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России», — сказал Беляев РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Швеция увеличивает оборонные расходы, инвестирует в принципиально новые типы вооружений, увеличивает численность призывников и выводит на новый уровень свой военный флот.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ЕС своей антироссийской политикой загнал себя в милитаризм и глубочайший кризис.

Кроме того, профессор Вольф из США высказал мнение, что европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды.

Напомним, Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против РФ и Белоруссии.

