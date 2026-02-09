Швеция проводит модернизацию вооружённых сил, этот процесс направлен против РФ. Такое мнение высказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
«В Швеции происходит глубокая и многоплановая модернизация вооруженных сил форсированными темпами… При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России», — сказал Беляев РИА Новости.
Дипломат напомнил, что Швеция увеличивает оборонные расходы, инвестирует в принципиально новые типы вооружений, увеличивает численность призывников и выводит на новый уровень свой военный флот.
Кроме того, профессор Вольф из США высказал мнение, что европейские власти пытаются убедить общественность в наличии «российской угрозы», чтобы перенаправить средства из социальных фондов на военные нужды.
