РФ предупредила Южную Корею о последствиях размещения установок Typhon

Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев прокомментировал возможное размещение Южной Кореей ракетных установок Typhon. Он выразил надежду, что страна осознаёт последствия этого шага. Так посол сообщил в диалоге с РИА Новости.
Георгий Зиновьев подчеркнул, что МИД России уже предупреждал власти Южной Кореи. Москва в случае размещения Typhon будет применять компенсирующие военно-технические меры.
«Исходим из того, что руководство Республики Корея в полной мере осознает это и не будет предпринимать действий, чреватых раскручиванием гонки вооружений и ростом региональной напряженности», — добавил российский посол.
По словам Георгия Зиновьева, южнокорейские компании уходили из России болезненно и убыточно. Теперь многие из них «кусают локти».