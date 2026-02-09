В красноярских школах открыли Парты Героев

В красноярской школе № 93 в честь выпускника, участника специальной военной операции Сергея Екимова, отдавшего свою жизнь за Родину, открыли Парту Героя. На памятном мероприятии побывал депутат Госдумы ФС РФ Юрий Швыткин.
«Сергей Сергеевич — пример настоящего патриота, смелого воина, любящего мужа и отца. Его подвиг отмечен высокими наградами: медалью “За храбрость” IV степени, медалью Министерства обороны РФ “Участнику специальной военной операции”, медалью “За отвагу”, медалью “За боевые отличия” и орденом Мужества (посмертно). Для меня, как инициатора этого важного проекта, большая честь быть сегодня здесь, рядом с его семьей — мамой Ириной Викторовной, вдовой Анастасией и сыновьями Александром и Владиславом. Память о Сергее навсегда останется в наших сердцах. Эта парта будет напоминать ученикам о том, что героизм — это не просто слово, это реальные поступки обычных людей, которые в трудный час встают на защиту своей страны. Мы будем помнить!», — сказал Юрий Швыткин по окончании церемонии.
Также Юрий Швыткин побывал на торжественном открытии Парты Героя, посвященной Данилу Рязанцеву, в красноярской школе № 23.
«В звании ефрейтора Данил Рязанцев выполнял боевые задачи на территории города Угледар Донецкой Народной Республики. 7 октября 2023 года геройски погиб в районе деревни Новомихайловка Донецкой Народной Республики. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Данил Павлович награжден орденом Мужества (посмертно). Важно, чтобы новое поколение россиян знало и помнило своих героев. Проект “Парта Героя” призван создать такую живую связь, чтобы подвиги героев всегда были рядом с теми, кто будет строить будущее России. Отмечу, формирование патриотического сознания — задача не только семьи, но и школы, общества в целом. Важно не просто декларировать любовь к Родине, а показывать ее на конкретных примерах», — поделился Юрий Швыткин с ER.ru.
Инициатива по созданию Парты Героя реализуется в рамках проекта «Единой России» «Новая школа» и исполнения народной программы на территории нашего края и всей страны. Цель этого проекта — сохранить память о подвигах и самоотверженности наших ребят, чтобы молодое поколение знало и помнило о мужестве тех, кто стоял на страже Родины.