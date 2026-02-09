Ким Чен Ын поздравил военных КНДР, служащих «на далёкой чужбине»

Северокорейский лидер признался, что сильно скучает по своим военным за границей.
«Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далёкой чужбины за честь героической армии», — сказал он.
Ранее Ким Чен Ын лично руководил созданием скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Лидер внимательно следил за работой и давал указания по оформлению композиции. Её установят в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции. Музей расскажет об участии Корейской народной армии в освобождении и разминировании Курской области.
