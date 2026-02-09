Ричмонд
Ким Чен Ын поздравил военных КНДР, служащих «на далёкой чужбине»

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил военнослужащих, которые служат «на далёкой чужбине», с днём основания Корейской народной армии. Праздник отмечают в стране 8 февраля. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер признался, что сильно скучает по своим военным за границей.

«Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далёкой чужбины за честь героической армии», — сказал он.

Ранее Ким Чен Ын лично руководил созданием скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Лидер внимательно следил за работой и давал указания по оформлению композиции. Её установят в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции. Музей расскажет об участии Корейской народной армии в освобождении и разминировании Курской области.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

