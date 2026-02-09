Ким Чен Ын поздравил военных КНДР, служащих «на далёкой чужбине»

Ранее Ким Чен Ын лично руководил созданием скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Лидер внимательно следил за работой и давал указания по оформлению композиции. Её установят в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции. Музей расскажет об участии Корейской народной армии в освобождении и разминировании Курской области.