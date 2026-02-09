Временно исполняющим полномочия мэра Тулунского района назначен Владимир Сидоренко

Как сообщает пресс-служба областного Правительства, Игорь Кобзев провел с Владимиром Сидоренко первую рабочую встречу. «Работа предстоит непростая. Тулунский район особый, он в зоне внимания и Президента нашей страны. Сегодня там продолжается активное восстановление инфраструктуры. Понимаю, что проблем еще хватает. Уверен, быстро разберетесь. Вы узнаваемое лицо в районе, во взаимодействии с депутатским корпусом выстроите конструктивные предложения. В добрый путь, успехов вам в этом направлении! Будем помогать и поддерживать», — сказал Игорь Кобзев Владимиру Сидоренко.