Временно исполняющим полномочия мэра Тулунского района назначен Владимир Сидоренко

«Назначить Сидоренко Владимира Владимировича временно исполняющим полномочия мэра Тулунского муниципального района Иркутской области на срок до дня избрания мэра Тулунского муниципального района Иркутской области в установленном порядке и вступления его в должность», — говорится в документе.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, Игорь Кобзев провел с Владимиром Сидоренко первую рабочую встречу. «Работа предстоит непростая. Тулунский район особый, он в зоне внимания и Президента нашей страны. Сегодня там продолжается активное восстановление инфраструктуры. Понимаю, что проблем еще хватает. Уверен, быстро разберетесь. Вы узнаваемое лицо в районе, во взаимодействии с депутатским корпусом выстроите конструктивные предложения. В добрый путь, успехов вам в этом направлении! Будем помогать и поддерживать», — сказал Игорь Кобзев Владимиру Сидоренко.
«Понимаю, что очень ответственное поручение, доверие. Постараюсь сделать все возможное, чтобы его оправдать. Действительно, Тулунский район мне близок, я его неплохо знаю, знаю людей, проблематику», — отметил временно исполняющий полномочия мэра Тулунского муниципального района.
Владимир Сидоренко родился в 1978 году в селе Гадалей Тулунского района. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, работал на железной дороге, являлся индивидуальным предпринимателем, трудился в ОГАУ «Присаянский лесхоз».
С 2020 по 2023 год был председателем Думы Тулунского района. До назначения временно исполняющим полномочия мэра Тулунского муниципального района Владимир Сидоренко занимал должность заместителя мэра города Тулуна — председателя комитета социальной политики.