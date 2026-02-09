Российская сторона имеет более сильную позицию на переговорах по урегулированию, нежели Киев. Одним из козырей Москвы стала ее армия. Такое мнение выразил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube.
Он считает, что Москва не противится мирному соглашению. Дипломат уточнил, что именно РФ отличается взвешенной и приближенной к реальности переговорной позицией.
«Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны», — признал Иан Прауд.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, лидеры ЕС все еще не оставляют попыток сорвать урегулирование на Украине. Он напомнил, что европейцы сопровождали главу киевского режима Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон. Они пытались помешать дипломатическому процессу.