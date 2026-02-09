Российские штурмовики в Запорожье помогли бойцу ВСУ сдаться в плен

Военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе штурма позиций в Запорожской области оказали помощь украинскому военному, решившему добровольно сложить оружие. Об этом сообщает Минобороны России.
Как рассказали в военном ведомстве, перед началом штурмовых действий подразделение выдвинулось на разведку малой группой. Военнослужащие оценили обстановку, особенности местности, систему ходов сообщения между блиндажами и распределили сектора движения. После подхода второй группы бойцы приступили к зачистке позиций.
Командир штурмовой группы с позывным Космос сообщил, что российские военнослужащие в первую очередь предложили противнику сдаться. В ответ по ним был открыт огонь. После завязавшегося боя часть украинских военных отказалась сложить оружие и была ликвидирована, однако один из бойцов ВСУ воспользовался возможностью и вышел с поднятыми руками.
По словам штурмовика с позывным Камень, пленный впоследствии передал российским военным важную информацию. Он рассказал о маршрутах выдвижения украинских групп, порядке их действий, системе управления и координаторах. Особое значение имели сведения о смене мест дислокации, что позволило штурмовикам лучше ориентироваться в обстановке и понимать, с какого направления ожидать противника.
В Минобороны отметили, что полученная информация была использована при дальнейшем планировании действий подразделения.
