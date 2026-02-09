Российские штурмовики в Запорожье помогли бойцу ВСУ сдаться в плен

Командир штурмовой группы с позывным Космос сообщил, что российские военнослужащие в первую очередь предложили противнику сдаться. В ответ по ним был открыт огонь. После завязавшегося боя часть украинских военных отказалась сложить оружие и была ликвидирована, однако один из бойцов ВСУ воспользовался возможностью и вышел с поднятыми руками.